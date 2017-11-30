SsangYong Actyon
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 61 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Вадим
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии. Новая зимняя резина + комплект летней. Поменяно масло в ДВС, фильтра все. Колодки заменены. АКПП гидротрансформатор, а ни робот и не вариатор. Машинка очень динамичная и экономичная. Трасса 7 литров, город 10. АКБ новый. Релинги, парктроники, видео, ДВД, СД, ФМ, навигатор, заводской. Диски на 17, родные.
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