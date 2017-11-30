SsangYong Actyon Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 61 тыс. км Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Новая зимняя резина + комплект летней. Поменяно масло в ДВС, фильтра все. Колодки заменены. АКПП гидротрансформатор, а ни робот и не вариатор. Машинка очень динамичная и экономичная. Трасса 7 литров, город 10. АКБ новый. Релинги, парктроники, видео, ДВД, СД, ФМ, навигатор, заводской. Диски на 17, родные.