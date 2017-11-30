SsangYong Actyon

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 61 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Новая зимняя резина + комплект летней. Поменяно масло в ДВС, фильтра все. Колодки заменены. АКПП гидротрансформатор, а ни робот и не вариатор. Машинка очень динамичная и экономичная. Трасса 7 литров, город 10. АКБ новый. Релинги, парктроники, видео, ДВД, СД, ФМ, навигатор, заводской. Диски на 17, родные.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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