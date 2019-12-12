Спецтехника Экскаватор
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 1228,8 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Специальный
Цвет:
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
ООО «ЕвроХим-БМУ» сообщает о продаже:
• ЭКСКАВАТОРА ГУСЕНИЧНОГО ЭО4112А-1 (ДРАГЛАЙН) 0,8 М3 15 М Д-180 (год выпуска 2013) по стартовой цене 1 228 800,00 с учётом НДС.
• Погрузчика фронтального ТО-28А (год выпуска 2004) по стартовой цене 401 920,00 с учётом НДС.
Заявки принимаются до 12.00 08 ноября 2019 года по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, заводоуправление ООО «ЕвроХим-БМУ» каб. 231.
По всем вопросам обращаться по тел. (86155) 74-932,
e-mail: Dmitry.Gritsenko@eurochem.ru
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