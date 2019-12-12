Спецтехника Экскаватор Дата публикации: 12.12.19 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 1 тыс. км Цена: 1228,8 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Специальный Цвет: Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

ООО «ЕвроХим-БМУ» сообщает о продаже:

• ЭКСКАВАТОРА ГУСЕНИЧНОГО ЭО4112А-1 (ДРАГЛАЙН) 0,8 М3 15 М Д-180 (год выпуска 2013) по стартовой цене 1 228 800,00 с учётом НДС.

• Погрузчика фронтального ТО-28А (год выпуска 2004) по стартовой цене 401 920,00 с учётом НДС.

Заявки принимаются до 12.00 08 ноября 2019 года по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, заводоуправление ООО «ЕвроХим-БМУ» каб. 231.

По всем вопросам обращаться по тел. (86155) 74-932,

e-mail: Dmitry.Gritsenko@eurochem.ru