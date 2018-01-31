Smart Fortwo Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 75 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 32 тыс. км Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии, возможен обмен на авто размером больше, до 250 л. с. Приветствуется 4х4, доплата в обе стороны.