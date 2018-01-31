Smart Fortwo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В хорошем состоянии, возможен обмен на авто размером больше, до 250 л. с. Приветствуется 4х4, доплата в обе стороны.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.