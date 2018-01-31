Smart Fortwo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии, возможен обмен на авто размером больше, до 250 л. с. Приветствуется 4х4, доплата в обе стороны.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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