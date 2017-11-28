Smart Fortwo

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 74,209 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии; отлично вписывается в городской интерьер; за счет малых габаритных размеров, проблемы парковочного пространства Вас больше не будут касаться; малый объем двигателя, позволяет Вам забыть о необходимости заправке топлива, расход топлива в Городском цикле 4,5 л. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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