Smart Fortwo Дата публикации: 21.12.17 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 74,209 тыс. км Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Красный Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863) 309-11-73

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии; отлично вписывается в городской интерьер; за счет малых габаритных размеров, проблемы парковочного пространства Вас больше не будут касаться; малый объем двигателя, позволяет Вам забыть о необходимости заправке топлива, расход топлива в Городском цикле 4,5 л. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.