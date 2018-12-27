Skoda Yeti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 730 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Галина
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Круиз-контроль
Обогрев сидений
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Обмен не интересует.
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