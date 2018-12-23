Skoda Yeti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Галина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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