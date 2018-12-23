Skoda Yeti Дата публикации: 7.01.19 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 78 тыс. км Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Галина Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев сидений Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Обмен не интересует.