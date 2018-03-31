Skoda Yeti Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 43 тыс. км Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина приобретена в Краснодаре у официального дилера, эксплуатировалась здесь же.В отличном состоянии,компактная, но очень вместительная, на дороге резвая 4 wd .раздельный климат, заводские парктроники, кнопка - помощь при спуске,датчики дождя. Комфортная в салоне, вместительный багажник. Продаю в связи с покупкой недвижимости.