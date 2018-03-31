Skoda Yeti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 43 тыс. км

Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина приобретена в Краснодаре у официального дилера, эксплуатировалась здесь же.В отличном состоянии,компактная, но очень вместительная, на дороге резвая 4 wd .раздельный климат, заводские парктроники, кнопка - помощь при спуске,датчики дождя. Комфортная в салоне, вместительный багажник. Продаю в связи с покупкой недвижимости.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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