Skoda Yeti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 43 тыс. км
Цена: 980 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Машина приобретена в Краснодаре у официального дилера, эксплуатировалась здесь же.В отличном состоянии,компактная, но очень вместительная, на дороге резвая 4 wd .раздельный климат, заводские парктроники, кнопка - помощь при спуске,датчики дождя. Комфортная в салоне, вместительный багажник. Продаю в связи с покупкой недвижимости.
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