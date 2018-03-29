Skoda Yeti Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 75 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Пройдено плановое ТО. На 65 000 км. Дополнительных вложений не требует. По ПТС я 2-ой собственник. Два комплекта ключей. Полная сервисная история. Комплектация"Active"XW8JG25L1FH704298. Гидромеханическая АКПП, не DSG.

- 2 стеклоподъёмника;

- 6 подушек безопасности;

- бортовой компьютер;

- электро зеркала с подогревом и складыванием;

- кондиционер;

- противотуманные фары;

- оригинальные литые диски R-16 на зимней резине;

- летняя резина;

- АВС (антиблокировочная система);

- ЕSP( система антизанос);

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Усилитель экстренного торможения (BAC)

- Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)

- задний ряд сидений-"трансформер"

Машина в отличном состоянии.