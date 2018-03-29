Skoda Yeti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Пройдено плановое ТО. На 65 000 км. Дополнительных вложений не требует. По ПТС я 2-ой собственник. Два комплекта ключей. Полная сервисная история. Комплектация"Active"XW8JG25L1FH704298. Гидромеханическая АКПП, не DSG.
- 2 стеклоподъёмника;
- 6 подушек безопасности;
- бортовой компьютер;
- электро зеркала с подогревом и складыванием;
- кондиционер;
- противотуманные фары;
- оригинальные литые диски R-16 на зимней резине;
- летняя резина;
- АВС (антиблокировочная система);
- ЕSP( система антизанос);
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Усилитель экстренного торможения (BAC)
- Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)
- задний ряд сидений-"трансформер"
Машина в отличном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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