Skoda Yeti

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 116,2 тыс. км

Цена: 535 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Yeti

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 55,617 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

520 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 18,59 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

699 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Yeti

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 92,95 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

649 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 141 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

629 тыс. руб.

Kia Soul

Подержанная, пробег 136 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале