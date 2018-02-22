Skoda Yeti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Екатерина

Телефон:

Описание

Предаётся отличный конь. Машина совершенно новая, была в 2011 году. Надежная 6-ступенчатая механическая коробка передач, не хрустит при переключении не выбивает. Движок 105 л. с. тянет прилично. Кондей морозит как и полагается, справляется даже с Краснодарской жарой. Салон в очень хорошем состоянии. Все расходники менялись вовремя. Ближайших вложений не требует, покупай, садись и наслаждайся. 2 комплекта резины, 2 стеклоподъемника, 2 хозяина по ПТС, 2 подушки безопасности, 2 ключа. Вашим преимуществом на трассе будет возможность включения круиз-контроля. Высокий клиренс, гарантирует Вам уверенность в городе и не только. Гаражное хранение, в настоящий момент тоже в гараже. Все остальное по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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