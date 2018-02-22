Skoda Yeti Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 100 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Екатерина Телефон:

Описание

Предаётся отличный конь. Машина совершенно новая, была в 2011 году. Надежная 6-ступенчатая механическая коробка передач, не хрустит при переключении не выбивает. Движок 105 л. с. тянет прилично. Кондей морозит как и полагается, справляется даже с Краснодарской жарой. Салон в очень хорошем состоянии. Все расходники менялись вовремя. Ближайших вложений не требует, покупай, садись и наслаждайся. 2 комплекта резины, 2 стеклоподъемника, 2 хозяина по ПТС, 2 подушки безопасности, 2 ключа. Вашим преимуществом на трассе будет возможность включения круиз-контроля. Высокий клиренс, гарантирует Вам уверенность в городе и не только. Гаражное хранение, в настоящий момент тоже в гараже. Все остальное по телефону.