Skoda Yeti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 67 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Есть небольшая вмятинка на заднем крыле. Магнитолу необходимо поменять, садит аккумулятор при длительной стоянке. Возможен торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.