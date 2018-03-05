Skoda Yeti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Есть небольшая вмятинка на заднем крыле. Магнитолу необходимо поменять, садит аккумулятор при длительной стоянке. Возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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