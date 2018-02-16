Skoda Yeti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 74,2 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина гаражного хранения в отличном внешнем и техническом состоянии, турбированный двигатель, резвая и приемистая, 7ст. роботизированная коробка со спорт режимом и механическим переключением, работает без нареканий. Авто вложений не требует, ТО делается вовремя, имеется сервисная книжка с отметками. Чешская сборка. ПТС родной, одна хозяйка. Пробег реальный, на зимней шипованной резине, летняя в подарок.
Электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, передние электростеклоподьемники , новая Мультимедийная система с навигацией, дисководом,DVD,TV,громкая связь, кодиционер, центральный замок и сигнализация с обратной связью.
Небольшой торг. Салонам и перекупам просьба не беспокоить , обмен не предлагать.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.