Skoda Yeti Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 74,2 тыс. км Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина гаражного хранения в отличном внешнем и техническом состоянии, турбированный двигатель, резвая и приемистая, 7ст. роботизированная коробка со спорт режимом и механическим переключением, работает без нареканий. Авто вложений не требует, ТО делается вовремя, имеется сервисная книжка с отметками. Чешская сборка. ПТС родной, одна хозяйка. Пробег реальный, на зимней шипованной резине, летняя в подарок.

Электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, передние электростеклоподьемники , новая Мультимедийная система с навигацией, дисководом,DVD,TV,громкая связь, кодиционер, центральный замок и сигнализация с обратной связью.

Небольшой торг. Салонам и перекупам просьба не беспокоить , обмен не предлагать.