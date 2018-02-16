Skoda Yeti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 74,2 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина гаражного хранения в отличном внешнем и техническом состоянии, турбированный двигатель, резвая и приемистая, 7ст. роботизированная коробка со спорт режимом и механическим переключением, работает без нареканий. Авто вложений не требует, ТО делается вовремя, имеется сервисная книжка с отметками. Чешская сборка. ПТС родной, одна хозяйка. Пробег реальный, на зимней шипованной резине, летняя в подарок.
Электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, передние электростеклоподьемники , новая Мультимедийная система с навигацией, дисководом,DVD,TV,громкая связь, кодиционер, центральный замок и сигнализация с обратной связью.
Небольшой торг. Салонам и перекупам просьба не беспокоить , обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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