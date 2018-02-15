Skoda Yeti

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 82,834 тыс. км

Цена: 499 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Голубой

Информация о владельце

ГородАксай, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Yeti

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 75,093 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 118,2 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

645 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 137,095 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

569 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Yeti

Nissan Juke

Подержанная, пробег 53,555 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

600 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 142,15 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

515 тыс. руб.

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 145,875 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

565 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале