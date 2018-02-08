Skoda Yeti

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 85,5 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Yeti

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 137,095 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

569 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 42,7 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

600 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 69,2 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

745 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Yeti

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 145,875 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

565 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 91,399 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

520 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 64,125 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

635 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале