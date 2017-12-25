Skoda Yeti Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 55 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Рассмотрю обмен с вашей доплатой. На обмен цена +100 тысяч. Комплектация Hockey Edition. Покупал у ОФ дилера Skoda в Августе 2016 года. Один владелец. ПТС оригинал. Сервисная история у официального дилера Skoda. Автомобиль не кредитный, не в залоге не под арестом. Абсолютно все детали в родной краске.

Все ТО заблаговременные. Передняя часть машины полностью в броне пленке HEXIS.

Двухзонный климат-контроль. Подогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекла.

Датчики дождя и света. Круиз контроль. Задний парктроник. Дневной свет фар Day Light. Задние светодиодные фонари. Ручная регулировка высоты передних сидений.

Режим Off Road. Система трансформации салона VarioFlex. Адаптивные биксеноновые фары. Охлаждаемый подлокотник и бардачок.Бензин заправлялся только Лукойл АИ98 сейчас уже АИ100. Мультируль, мультимедиа, громкая связь (Smart-Link).

Машина на гарантии. Готов на любые проверки за ваш счет. В помощи продажи автомобиля не нуждаюсь! Автосалоны просьба не беспокоить. 90% от рыночной стоимости мимо !