Skoda Yeti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Рассмотрю обмен с вашей доплатой. На обмен цена +100 тысяч. Комплектация Hockey Edition. Покупал у ОФ дилера Skoda в Августе 2016 года. Один владелец. ПТС оригинал. Сервисная история у официального дилера Skoda. Автомобиль не кредитный, не в залоге не под арестом. Абсолютно все детали в родной краске.
Все ТО заблаговременные. Передняя часть машины полностью в броне пленке HEXIS.
Двухзонный климат-контроль. Подогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекла.
Датчики дождя и света. Круиз контроль. Задний парктроник. Дневной свет фар Day Light. Задние светодиодные фонари. Ручная регулировка высоты передних сидений.
Режим Off Road. Система трансформации салона VarioFlex. Адаптивные биксеноновые фары. Охлаждаемый подлокотник и бардачок.Бензин заправлялся только Лукойл АИ98 сейчас уже АИ100. Мультируль, мультимедиа, громкая связь (Smart-Link).
Машина на гарантии. Готов на любые проверки за ваш счет. В помощи продажи автомобиля не нуждаюсь! Автосалоны просьба не беспокоить. 90% от рыночной стоимости мимо !

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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