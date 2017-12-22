Skoda Yeti Дата публикации: 25.12.17 Просмотров объявления: 26

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 48 тыс. км Цена: 599 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Идеальное состояние для своего года. Не крашена вообще нигде, включая бампера. Предмаксимальная комплектация. Все стекла оригинальные без сколов и трещин с заводской тонировкой и ламинированным покрытием. Очень редкий и дорогой цвет Оранжево-коричневый металлик. Турбодвигатель с цепным приводом ГРМ. Очень экономичный, тяговитый, шустрый. Чистокровное производство и сборка в Чехии.

Коробка автомат нового поколения в идеальном состоянии. Без каких-либо микропинков или толчков. 7 скоростей с режимами Kick Down (резкое ускорение), Sport (активное ускоренное переключение) и Механическим режимом переключения (для любителей ездить на механике). При 120 км/ч всего 2000 об/мин.

Идеальное состояние салона. Без царапин, потертостей, пятен, загрязнений, прожогов и дырок. В автомобиле никогда не курили, картошку и стройматериалы не возили)

Полностью независимая подвеска. Клиренс - 200 мм. Автомобиль очень тяговитый, быстрый, вместительный, высокий, мягкий, комфортный, экономичный а главное надежный автомобиль. Расход по городу 7.6 л/100 км, трасса 5.5 л/100 км.

На 45 тыс прошла полноценное ТО. Все расходники поменяны. А именно - свеча платиновые VAG Bosch, колодки VAG оригинал, Масло VAG Liqui Moly 5W-30 синтетика 502/505, масляный фильтр VAG, воздушные и салонный фильтра, стабилизаторы со втулками. ПТС оригинал, пробег родной 100%. Покупали новой с автосалона. Работает абсолютно все. 2 комплекта ключей, сервисная книжка имеется. Автомобиль в семье не один. Гаражное хранение.

Комплектация:

- Сlimatic (морозит бесподобно)

- ABS антиблокировочная сис-ма

- BAS вспомогательная сис-ма торможения

- ESP сис-ма курсовой устойчивости

- EBD сис-ма экстренного торможения

- TCS антипробусовочная сис-ма

- НАС сис-ма помощи при старте на подъеме

- подушки безопасности по кругу

- пиронатяжители ремней безопасности

- электрообогрев сидений

- обогрев форсунок омывателей

- Салон-трансформер (задний ряд двигается по горизонтали, складывается 40-20-40)

- электрообогрев зеркал

- электропривод зеркал

- электрообогрев заднего стекла

- электростеклоподъемники с автодоводчиками с мультиключа

- центральный замок

- сигнализация

- иммобилайзер

- дополнительная секретная противоугонная сис-ма

- зеркало с автозатемнением

- датчик давления шин

- функция Follow me home

- велюровые чехлы оригинальные бежевые

- аудиосис-ма с CD-чейнджером, Bluetooth и AUX + 8 колонок (звук бесподобный)

- литые диски R16

- летняя резина R16

- зимняя резина R16

- передний центральный откидной подлокотник

- охлаждаемый перчаточный ящик

- атермальное остекление с ламинированным покрытием

- регулировка руля по высоте и вылету

- регулировка сидений по высоте

- стальная защита картера

- датчики света и дождя - детский замок

- детские крепления ISOFIX

- мультиключи складные с чипом

- противотуманные фары

- рейлинги на крыше

- электрокорректор фар

- комплект оригинальных ковриков салона и багажника

- еще что-то