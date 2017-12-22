Skoda Yeti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 48 тыс. км
Цена: 599 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Идеальное состояние для своего года. Не крашена вообще нигде, включая бампера. Предмаксимальная комплектация. Все стекла оригинальные без сколов и трещин с заводской тонировкой и ламинированным покрытием. Очень редкий и дорогой цвет Оранжево-коричневый металлик. Турбодвигатель с цепным приводом ГРМ. Очень экономичный, тяговитый, шустрый. Чистокровное производство и сборка в Чехии.
Коробка автомат нового поколения в идеальном состоянии. Без каких-либо микропинков или толчков. 7 скоростей с режимами Kick Down (резкое ускорение), Sport (активное ускоренное переключение) и Механическим режимом переключения (для любителей ездить на механике). При 120 км/ч всего 2000 об/мин.
Идеальное состояние салона. Без царапин, потертостей, пятен, загрязнений, прожогов и дырок. В автомобиле никогда не курили, картошку и стройматериалы не возили)
Полностью независимая подвеска. Клиренс - 200 мм. Автомобиль очень тяговитый, быстрый, вместительный, высокий, мягкий, комфортный, экономичный а главное надежный автомобиль. Расход по городу 7.6 л/100 км, трасса 5.5 л/100 км.
На 45 тыс прошла полноценное ТО. Все расходники поменяны. А именно - свеча платиновые VAG Bosch, колодки VAG оригинал, Масло VAG Liqui Moly 5W-30 синтетика 502/505, масляный фильтр VAG, воздушные и салонный фильтра, стабилизаторы со втулками. ПТС оригинал, пробег родной 100%. Покупали новой с автосалона. Работает абсолютно все. 2 комплекта ключей, сервисная книжка имеется. Автомобиль в семье не один. Гаражное хранение.
Комплектация:
- Сlimatic (морозит бесподобно)
- ABS антиблокировочная сис-ма
- BAS вспомогательная сис-ма торможения
- ESP сис-ма курсовой устойчивости
- EBD сис-ма экстренного торможения
- TCS антипробусовочная сис-ма
- НАС сис-ма помощи при старте на подъеме
- подушки безопасности по кругу
- пиронатяжители ремней безопасности
- электрообогрев сидений
- обогрев форсунок омывателей
- Салон-трансформер (задний ряд двигается по горизонтали, складывается 40-20-40)
- электрообогрев зеркал
- электропривод зеркал
- электрообогрев заднего стекла
- электростеклоподъемники с автодоводчиками с мультиключа
- центральный замок
- сигнализация
- иммобилайзер
- дополнительная секретная противоугонная сис-ма
- зеркало с автозатемнением
- датчик давления шин
- функция Follow me home
- велюровые чехлы оригинальные бежевые
- аудиосис-ма с CD-чейнджером, Bluetooth и AUX + 8 колонок (звук бесподобный)
- литые диски R16
- летняя резина R16
- зимняя резина R16
- передний центральный откидной подлокотник
- охлаждаемый перчаточный ящик
- атермальное остекление с ламинированным покрытием
- регулировка руля по высоте и вылету
- регулировка сидений по высоте
- стальная защита картера
- датчики света и дождя - детский замок
- детские крепления ISOFIX
- мультиключи складные с чипом
- противотуманные фары
- рейлинги на крыше
- электрокорректор фар
- комплект оригинальных ковриков салона и багажника
- еще что-то
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