Skoda Superb
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 215 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Юрий
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продам Суперб 1, 8 turbo. Хороший и надежный авто представительского класса прошлого десятилетия. Авто обслужен и ухожен. В пользовании одного человека более 2 лет. За это время по ремонту :
-Перебиралась передняя ходовая часть.
-Заменен радиатор и охлаждающая система.
-Заменен двигатель на контрактный из --Европы (август 2018).
-Замена турбокомпресора
По кузову есть небольшие косяки, не критичные. В крупных авариях не участвовала, все родное.
В комплектации: ABS, ESP, иммобилайзер, охранная система, заводской ксенон с противотуманками и адаптивными фарами, омыватель фар, климат контроль, подогрев сидений, зеркал, стекол, эл. зеркала, эл. стекла, электропакет, бортовой компьютер, пакет "плохие дороги", регулировка сидений водителя и пассажира по высоте с ортопедическими спинками, регулировка руля в двух плоскостях, музыка МР- 3 "Pioneer" и 8 колонок. Колеса: 225/45/17 Мишлен(липучки).
Машина ездила только по Краснодарскому краю. На обмен дороже.
В рассрочку не продаю.
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