Skoda Superb

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 215 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продам Суперб 1, 8 turbo. Хороший и надежный авто представительского класса прошлого десятилетия. Авто обслужен и ухожен. В пользовании одного человека более 2 лет. За это время по ремонту :
-Перебиралась передняя ходовая часть.
-Заменен радиатор и охлаждающая система.
-Заменен двигатель на контрактный из --Европы (август 2018).
-Замена турбокомпресора
По кузову есть небольшие косяки, не критичные. В крупных авариях не участвовала, все родное.
В комплектации: ABS, ESP, иммобилайзер, охранная система, заводской ксенон с противотуманками и адаптивными фарами, омыватель фар, климат контроль, подогрев сидений, зеркал, стекол, эл. зеркала, эл. стекла, электропакет, бортовой компьютер, пакет "плохие дороги", регулировка сидений водителя и пассажира по высоте с ортопедическими спинками, регулировка руля в двух плоскостях, музыка МР- 3 "Pioneer" и 8 колонок. Колеса: 225/45/17 Мишлен(липучки).
Машина ездила только по Краснодарскому краю. На обмен дороже.
В рассрочку не продаю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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