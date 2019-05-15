Skoda Superb Дата публикации: 15.05.19 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 215 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продам Суперб 1, 8 turbo. Хороший и надежный авто представительского класса прошлого десятилетия. Авто обслужен и ухожен. В пользовании одного человека более 2 лет. За это время по ремонту :

-Перебиралась передняя ходовая часть.

-Заменен радиатор и охлаждающая система.

-Заменен двигатель на контрактный из --Европы (август 2018).

-Замена турбокомпресора

По кузову есть небольшие косяки, не критичные. В крупных авариях не участвовала, все родное.

В комплектации: ABS, ESP, иммобилайзер, охранная система, заводской ксенон с противотуманками и адаптивными фарами, омыватель фар, климат контроль, подогрев сидений, зеркал, стекол, эл. зеркала, эл. стекла, электропакет, бортовой компьютер, пакет "плохие дороги", регулировка сидений водителя и пассажира по высоте с ортопедическими спинками, регулировка руля в двух плоскостях, музыка МР- 3 "Pioneer" и 8 колонок. Колеса: 225/45/17 Мишлен(липучки).

Машина ездила только по Краснодарскому краю. На обмен дороже.

В рассрочку не продаю.