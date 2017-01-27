Skoda Superb Дата публикации: 27.02.19 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 215 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Датчик дождя Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Продам Суперб 1,8 turbo, 2007 г., 150 л.с. Коробка автомат.

Хороший и надежный авто представительского класса прошлого десятилетия. Авто обслужен и ухожен. В пользовании одного человека более 2 лет. За это время по ремонту :

-Перебиралась передняя ходовая часть.

-Заменен радиатор и охлаждающая система.

-Заменен двигатель на контрактный из --Европы (август 2018).

-Замена турбокомпресора

По кузову есть небольшие косяки, не критичные. В крупных авариях не участвовала, все родное.

В комплектации: ABS, ESP, иммобилайзер, охранная система, заводской ксенон с противотуманками и адаптивными фарами, омыватель фар, климат контроль, подогрев сидений, зеркал, стекол, эл. зеркала, эл. стекла, электропакет, бортовой компьютер, пакет "плохие дороги", регулировка сидений водителя и пассажира по высоте с ортопедическими спинками, регулировка руля в двух плоскостях, музыка МР- 3 "Pioneer" и 8 колонок. Колеса: 225/45/17 Мишлен(липучки).

Машина ездила только по Краснодарскому краю. На обмен дороже.

В рассрочку не продаю.

ЦЕНА 350 000 руб.

