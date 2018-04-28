Skoda Superb

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 840 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Прозрачная сервисная история.
Эксплуатировался в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Superb

Skoda Superb

Подержанная, пробег 55 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1265 тыс. руб.

Skoda Superb

Подержанная, пробег 181,623 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Skoda Superb

Подержанная, пробег 177,072 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Superb

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 54 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 28,924 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1033 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 77,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

825 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале