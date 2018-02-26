Skoda Superb
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 108 тыс. км
Цена: 547 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Наталья
Описание
Авто в отличном состоянии, в ДТП не участвовал, весь в родной краске. Двигатель и АКП работает ровно-без толчков, рывков и прочей гадости. Салон идеальный, нет ни одной затертости и т. д., стоят парктроники, подогревы всех сидений, датчики дождя, света и давления в шинах. Автомобиль стоит на зимней резине, летние в наличии. Автомобиль без обременений. Приветствую переоформление в ГИБДД, так же возможен обмен на авто дешевле-с Вашей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.