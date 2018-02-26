Skoda Superb

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 108 тыс. км

Цена: 547 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, в ДТП не участвовал, весь в родной краске. Двигатель и АКП работает ровно-без толчков, рывков и прочей гадости. Салон идеальный, нет ни одной затертости и т. д., стоят парктроники, подогревы всех сидений, датчики дождя, света и давления в шинах. Автомобиль стоит на зимней резине, летние в наличии. Автомобиль без обременений. Приветствую переоформление в ГИБДД, так же возможен обмен на авто дешевле-с Вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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