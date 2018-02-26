Skoda Superb Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 108 тыс. км Цена: 547 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, в ДТП не участвовал, весь в родной краске. Двигатель и АКП работает ровно-без толчков, рывков и прочей гадости. Салон идеальный, нет ни одной затертости и т. д., стоят парктроники, подогревы всех сидений, датчики дождя, света и давления в шинах. Автомобиль стоит на зимней резине, летние в наличии. Автомобиль без обременений. Приветствую переоформление в ГИБДД, так же возможен обмен на авто дешевле-с Вашей доплатой.