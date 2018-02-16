Skoda Superb Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 117 тыс. км Цена: 579 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

Продаю один самых комфортных, динамичных и красивых автомобилей. Очень удобный в эксплуатации, так как везде помогает электроника. Автомобиль реально умный, в максимальной комплектации. За машину не стыдно: салон комбинированный (алькантара), ходовая, мотор, коробка в идеальном состоянии. Любой осмотр, диагностика, тест-драйв только приветствую. Машина Краснодарская и за пределы края никогда не выезжала, а тем более никакой Москвы и т д. никогда не видела. ПТС оригинал, я второй хозяин, но знаю машину с самого начала ее эксплуатации, поэтому и купил. Пробег родной, лобовое тоже. Все жидкости заменены, детали устанавливал только оригинал. Дополнительно установлено два монитора DVD,камера заднего вида. Уверен, что данный автомобиль произведет на покупателя только положительное впечатление. Есть комплект летних колес на 17 оригинальных дисках (отдельно).