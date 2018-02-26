Skoda Superb
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 96 тыс. км
Цена: 998 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бордовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Красочно описывать не буду, всё по факту. Ценник по состоянию и со всеми доработками адекватен, кто бы что не думал.
+ Автомат гидротрансформатор 6ст! Не DSG! Замена масла на 80000 км.
+ Чип REVO Stage-2.
210 л.с. в ПТС 152 л.с.
При желании, верну в сток. ТО каждые 7500 км. Масложора с 2012 г. нет. Масло от замены до замены. Максимальная комплектация, кроме люка.
+ Аудио подготовка под саб. "Само оборудование Не продаю."
+ ГУ на Андроиде 7.1. вместе с регистратором. WiFi, Bluetooth, ipTV, потдержка соединения IPhone и Android.
+ Камера заднего хода.
+ Диски Rotiform 19" с нововой резиной Bridgestone.
С авто продаются комплект родных колес на зимней резине r16, и лето r17 с дисками от ауди. Цена ниже!
+ Новые тормозные диски Zimmerman в круг, соответственно и колодки.
+ Новые оригинальные приводы в сборе (вибраций нет, для тех кто в теме).
На все работы есть подтверждения, чеки. За авто не стыдно, делалась для себя.
Есть косметические косячки по ЛКП.
Внимание! Авто на 19" колесах + 2 комплекта колес на литье (зима и лето) = 1058000?
Либо 2 комплекта колес, но без 19" = 960000 ?. В помощи в продаже не нуждаюсь!
Обмена нет. Торг у капота. Продам только в хорошие и заботливые руки.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.