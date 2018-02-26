Skoda Superb Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 96 тыс. км Цена: 998 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бордовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Красочно описывать не буду, всё по факту. Ценник по состоянию и со всеми доработками адекватен, кто бы что не думал.

+ Автомат гидротрансформатор 6ст! Не DSG! Замена масла на 80000 км.

+ Чип REVO Stage-2.

210 л.с. в ПТС 152 л.с.

При желании, верну в сток. ТО каждые 7500 км. Масложора с 2012 г. нет. Масло от замены до замены. Максимальная комплектация, кроме люка.

+ Аудио подготовка под саб. "Само оборудование Не продаю."

+ ГУ на Андроиде 7.1. вместе с регистратором. WiFi, Bluetooth, ipTV, потдержка соединения IPhone и Android.

+ Камера заднего хода.

+ Диски Rotiform 19" с нововой резиной Bridgestone.

С авто продаются комплект родных колес на зимней резине r16, и лето r17 с дисками от ауди. Цена ниже!

+ Новые тормозные диски Zimmerman в круг, соответственно и колодки.

+ Новые оригинальные приводы в сборе (вибраций нет, для тех кто в теме).

На все работы есть подтверждения, чеки. За авто не стыдно, делалась для себя.

Есть косметические косячки по ЛКП.

Внимание! Авто на 19" колесах + 2 комплекта колес на литье (зима и лето) = 1058000?

Либо 2 комплекта колес, но без 19" = 960000 ?. В помощи в продаже не нуждаюсь!

Обмена нет. Торг у капота. Продам только в хорошие и заботливые руки.