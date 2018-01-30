Skoda Roomster
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 205 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Все вопросы по телефону. Торг. Идеальный вариант для такси, либо большой семьи.
Багажник огромный+все сиденья складываются и снимаются.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.