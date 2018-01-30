Skoda Roomster

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 205 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Все вопросы по телефону. Торг. Идеальный вариант для такси, либо большой семьи.
Багажник огромный+все сиденья складываются и снимаются.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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