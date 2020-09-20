Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Имя: Евгения

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2014

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.