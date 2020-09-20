Skoda Rapid
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 59,1 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 122 см³
Руль: левый
Вид кузова: Лифтбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Евгения
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Ксенон
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
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