Skoda Rapid

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 59,1 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 122 см³

Руль: левый

Вид кузова: Лифтбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Евгения

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Ксенон

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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