есть всё ,состояние нового

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Имя: Александр

Цена: 745 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2017

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.