Skoda Rapid

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 15,1 тыс. км

Цена: 745 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Лифтбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Миллерово, Ростовская область

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

есть всё ,состояние нового

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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