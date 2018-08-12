Skoda Rapid

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 74 тыс. км

Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Оксана

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Подушки безопасности: водительская

А также

Бортовой компьютер

Обогрев сидений

Центральный замок

Описание

Продаю шкода рапид 2016 в отличном состоянии. Новая резина,чистый не прокуренный салон,в подарок газовое оборудование.Продаю по причине покупки другого авто. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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