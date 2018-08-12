Skoda Rapid
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 74 тыс. км
Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Оксана
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Подушки безопасности: водительская
А также
Бортовой компьютер
Обогрев сидений
Центральный замок
Описание
Продаю шкода рапид 2016 в отличном состоянии. Новая резина,чистый не прокуренный салон,в подарок газовое оборудование.Продаю по причине покупки другого авто. Торг возможен.
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