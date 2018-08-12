Skoda Rapid Дата публикации: 22.09.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 74 тыс. км Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Оксана Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Подушки безопасности: водительская А также Бортовой компьютер Обогрев сидений Центральный замок

Описание

Продаю шкода рапид 2016 в отличном состоянии. Новая резина,чистый не прокуренный салон,в подарок газовое оборудование.Продаю по причине покупки другого авто. Торг возможен.

