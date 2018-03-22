Skoda Rapid

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2016

Пробег: 14 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Лифтбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Экономичная,надёжная машина,в такси не была,минимальный пробег,установлены у дилера защита картера, сигнализация с обратной связью,оснащена оповещением спутниковым(тревожная кнопка),менял масло, нареканий в эксплуатации не было,купил в декабре 16,в эксплуатации с 2017

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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