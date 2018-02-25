Skoda Rapid

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 35,741 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, пробег реальный, я один владелец. В течении гарантийного срока все ТО проходил у дилера своевременно по регламенту. Есть сервисная книжка. Комплектация Ambition цвет Antracite. Эксплуатация бережная, салон чистый не прокуренный, с момента покупки сиденья в чехлах. Заменены штатные динамики на Focal. Двери проклеены шумоизоляцией. За машину не стыдно, любые проверки. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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