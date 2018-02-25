Skoda Rapid Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 35,741 тыс. км Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, пробег реальный, я один владелец. В течении гарантийного срока все ТО проходил у дилера своевременно по регламенту. Есть сервисная книжка. Комплектация Ambition цвет Antracite. Эксплуатация бережная, салон чистый не прокуренный, с момента покупки сиденья в чехлах. Заменены штатные динамики на Focal. Двери проклеены шумоизоляцией. За машину не стыдно, любые проверки. Торг.