Skoda Rapid
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 35,741 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Автомобиль в очень хорошем состоянии, пробег реальный, я один владелец. В течении гарантийного срока все ТО проходил у дилера своевременно по регламенту. Есть сервисная книжка. Комплектация Ambition цвет Antracite. Эксплуатация бережная, салон чистый не прокуренный, с момента покупки сиденья в чехлах. Заменены штатные динамики на Focal. Двери проклеены шумоизоляцией. За машину не стыдно, любые проверки. Торг.
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