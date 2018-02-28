Skoda Rapid

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 38 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Skoda Rapid, отличный современный автомобиль, состояние новой машины, комплектация Ambition Hockey Edition максимальная, полноценный АКПП-6 не DSG. 1.6 л. 110 л. с очень экономично, ПТС оригинал 2016 г. в. Продажа от собственника,я в писан в ПТС, бережная эксплуатация одним собственником, климат-контроль, мультируль, датчики дождя и света, полный электро-пакет, ABS, ESP, SRS, светодиодные ходовые огни, задний парктроник, задние дисковые тормоза, оригинальные диски R16 и резина Dunlop 215/45/16, зимния резина на штамповке R15 с оригинальными колпаками, коврики и сетка в багажнике.Номера в подарок..цена на обмен 760 т. р Рассмотрю варианты на авто дешевле. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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