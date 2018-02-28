Skoda Rapid Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 31 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 38 тыс. км Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Skoda Rapid, отличный современный автомобиль, состояние новой машины, комплектация Ambition Hockey Edition максимальная, полноценный АКПП-6 не DSG. 1.6 л. 110 л. с очень экономично, ПТС оригинал 2016 г. в. Продажа от собственника,я в писан в ПТС, бережная эксплуатация одним собственником, климат-контроль, мультируль, датчики дождя и света, полный электро-пакет, ABS, ESP, SRS, светодиодные ходовые огни, задний парктроник, задние дисковые тормоза, оригинальные диски R16 и резина Dunlop 215/45/16, зимния резина на штамповке R15 с оригинальными колпаками, коврики и сетка в багажнике.Номера в подарок..цена на обмен 760 т. р Рассмотрю варианты на авто дешевле. Торг уместен.