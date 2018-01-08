Skoda Rapid
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгения
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, был приобретён в автосалоне, один хозяин, обслуживался у официального дилера.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter