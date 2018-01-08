Skoda Rapid Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 64 тыс. км Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгения Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, был приобретён в автосалоне, один хозяин, обслуживался у официального дилера.