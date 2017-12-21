Skoda Rapid

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 16 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Rapid

Skoda Rapid

Подержанная, пробег 35,05 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

600 тыс. руб.

Skoda Rapid

Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

575 тыс. руб.

Skoda Rapid

Подержанная, пробег 17,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

675 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Rapid

Skoda Rapid

Подержанная, пробег 35,05 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

600 тыс. руб.

Skoda Rapid

Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

575 тыс. руб.

Skoda Rapid

Подержанная, пробег 17,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

675 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале