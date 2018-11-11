Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 106,844 тыс. км

Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Octavia

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 77,535 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

550 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

996 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

535 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Octavia

Nissan Almera

Подержанная, пробег 48,676 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Citroen C4

Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

444 тыс. руб.

Daewoo Gentra

Подержанная, пробег 54 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

380 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале