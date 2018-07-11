Skoda Octavia Дата публикации: 17.08.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 161,005 тыс. км Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (861) 213-92-17

Описание

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ В 13 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА! ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ ЗА СВОЙ, А НЕ ЗА АРЕНДУЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМО ВСЕГО ЛИШЬ 2 ДОКУМЕНТА (ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТВЕРЕНИЕ И ПАСПОРТ).

ПТС оригинал.

Один владелец.

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