Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 161,005 тыс. км

Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ В 13 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА! ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ ЗА СВОЙ, А НЕ ЗА АРЕНДУЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМО ВСЕГО ЛИШЬ 2 ДОКУМЕНТА (ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТВЕРЕНИЕ И ПАСПОРТ).
ПТС оригинал.
Один владелец.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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