Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 161,005 тыс. км
Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Краснодар, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (861) 213-92-17
Описание
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ПТС оригинал.
Один владелец.
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