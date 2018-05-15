Skoda Octavia

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 142,5 тыс. км

Цена: 655 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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