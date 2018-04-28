Skoda Octavia

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 193 тыс. км

Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-14-73

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Автомобиль с полным НДС.
Японский классический гидроавтомат Aisin.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Octavia

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 93 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

620 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 142 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

450 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 117 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

560 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Octavia

Opel Astra

Подержанная, пробег 64,62 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

525 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 104 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

514 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 72,914 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

690 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале