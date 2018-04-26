Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Лифтбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, один владелец, ПТС оригинал, куплена новой в Краснодаре в Юг-авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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