Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Лифтбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, один владелец, ПТС оригинал, куплена новой в Краснодаре в Юг-авто.
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