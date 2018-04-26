Skoda Octavia Дата публикации: 4.05.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 93 тыс. км Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Лифтбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, один владелец, ПТС оригинал, куплена новой в Краснодаре в Юг-авто.