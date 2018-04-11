Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 57,4 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Авто покупался в Салоне SKODA г. Новороссийска в Марте 2015, комплектация 1,6 MPI AT Elegance, один владелец, черный тканевый салон, АКПП (6-ст.), штатно установлен видеорегистратор и антирадар, сетка радиатора. Установка проводилась в автосалоне. Зимняя резина (без дисков), ездили один сезон. Без ДТП и наездов на парковках. Расходные жидкости заменены включая АКПП на 50 т. км. пробега.
Осмотр в ГСК-23, ул. Волгоградская.
Рассматриваю обмен на коммерческую недвижимость или зем. участок под коммерческую деятельность в черте города.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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