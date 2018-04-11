Skoda Octavia Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 57,4 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Авто покупался в Салоне SKODA г. Новороссийска в Марте 2015, комплектация 1,6 MPI AT Elegance, один владелец, черный тканевый салон, АКПП (6-ст.), штатно установлен видеорегистратор и антирадар, сетка радиатора. Установка проводилась в автосалоне. Зимняя резина (без дисков), ездили один сезон. Без ДТП и наездов на парковках. Расходные жидкости заменены включая АКПП на 50 т. км. пробега.

Осмотр в ГСК-23, ул. Волгоградская.

Рассматриваю обмен на коммерческую недвижимость или зем. участок под коммерческую деятельность в черте города.