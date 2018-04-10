Skoda Octavia Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 123 тыс. км Цена: 705 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

• 2- зонный климат - контроль Climatronic

• Вещевые отделения в багажнике ( справа и слева , пластиковые фиксаторы )

• Центральный подлокотник сзади

• Пепельница спереди и сзади

• Круиз - контроль

• Литые диски Velorum 6.5J x 16”

• Многофункциональное 4- спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио

• Многофункциональный дисплей Maxi Dot

• Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием

• Передние противотуманные фары

• Передний центральный подлокотник Jumbo Box

• Противоугонная сигнализация с датчиками объема , крена и автономной сиреной

• Радио Bolero - 2DIN, CD, MP3, USB, Aux-In, SD- слот , 8 динамиков

• Шторки безопасности

10.04.2018 года Пройдено плановое ТО №10 на 127 564 т. км. (замена масла, фильтр салона,фильтр воздушный, ремень ГРМ с роликом). На предыдущем ТО произведена замена тормозных дисков, колодки задние и передние, тормозная жидкость.