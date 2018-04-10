Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 123 тыс. км
Цена: 705 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
Описание
• 2- зонный климат - контроль Climatronic
• Вещевые отделения в багажнике ( справа и слева , пластиковые фиксаторы )
• Центральный подлокотник сзади
• Пепельница спереди и сзади
• Круиз - контроль
• Литые диски Velorum 6.5J x 16”
• Многофункциональное 4- спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио
• Многофункциональный дисплей Maxi Dot
• Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием
• Передние противотуманные фары
• Передний центральный подлокотник Jumbo Box
• Противоугонная сигнализация с датчиками объема , крена и автономной сиреной
• Радио Bolero - 2DIN, CD, MP3, USB, Aux-In, SD- слот , 8 динамиков
• Шторки безопасности
10.04.2018 года Пройдено плановое ТО №10 на 127 564 т. км. (замена масла, фильтр салона,фильтр воздушный, ремень ГРМ с роликом). На предыдущем ТО произведена замена тормозных дисков, колодки задние и передние, тормозная жидкость.
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