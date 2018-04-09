Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 123 тыс. км

Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, вся в родной краске, родные стёкла, двигатель, коробка, ходовая без нареканий. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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