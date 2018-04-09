Skoda Octavia Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 123 тыс. км Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, вся в родной краске, родные стёкла, двигатель, коробка, ходовая без нареканий. Торг при осмотре.