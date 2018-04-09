Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 123 тыс. км
Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии, вся в родной краске, родные стёкла, двигатель, коробка, ходовая без нареканий. Торг при осмотре.
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