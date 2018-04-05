Skoda Octavia

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 50,8 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Отличный автомобиль! Хороша комплектация Style, чистый ухоженный автомобиль! Родная краска, родной пробег, все проверки за вас счёт! Куплена в 2014 году. Ездил я один с самого начала, в ПТС 2 записи. Возможен не большой торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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