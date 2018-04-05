Skoda Octavia Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 50,8 тыс. км Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Описание

Отличный автомобиль! Хороша комплектация Style, чистый ухоженный автомобиль! Родная краска, родной пробег, все проверки за вас счёт! Куплена в 2014 году. Ездил я один с самого начала, в ПТС 2 записи. Возможен не большой торг при осмотре.