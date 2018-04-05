Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 50,8 тыс. км
Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валерий
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Описание
Отличный автомобиль! Хороша комплектация Style, чистый ухоженный автомобиль! Родная краска, родной пробег, все проверки за вас счёт! Куплена в 2014 году. Ездил я один с самого начала, в ПТС 2 записи. Возможен не большой торг при осмотре.
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