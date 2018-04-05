Skoda Octavia Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 87 тыс. км Цена: 520 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Не битая, состояние хорошее , вложений не требует, возможен обмен на авто. Автомобиль находится в г. Лабинск.