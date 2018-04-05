Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Не битая, состояние хорошее , вложений не требует, возможен обмен на авто. Автомобиль находится в г. Лабинск.
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