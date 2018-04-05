Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Не битая, состояние хорошее , вложений не требует, возможен обмен на авто. Автомобиль находится в г. Лабинск.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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