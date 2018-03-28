Skoda Octavia Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 15 тыс. км Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Синий Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Продам автомобиль в отличном состоянии. Хозяин один (по ПТС). Автомобиль чистый, без залога и кредита. Основная информация по телефону!