Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 15 тыс. км
Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Виталий
Телефон:
Описание
Продам автомобиль в отличном состоянии. Хозяин один (по ПТС). Автомобиль чистый, без залога и кредита. Основная информация по телефону!
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