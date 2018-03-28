Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 15 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

Продам автомобиль в отличном состоянии. Хозяин один (по ПТС). Автомобиль чистый, без залога и кредита. Основная информация по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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