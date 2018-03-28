Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем техническом и внешнем состоянии. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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