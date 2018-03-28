Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Продаю авто в хорошем техническом и внешнем состоянии. Торг уместен.
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