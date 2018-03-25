Skoda Octavia Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 88 тыс. км Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Автомобиль в прекрасном состоянии. Без ДТП. Ни одной крашенной детали, машина в родной краске. 2 ключа. Автоматическая функция закрывания стекол с брелка.

Являюсь вторым собственником данного авто, по ПТС 2012 год выпуска, куплена в салоне февраль 2013 г. Своевременное обслуживание. Есть сервисная книга. Пробег оригинальный 88 000 км. Бережная эксплуатация. Чистый не затертый салон. Использутся чехлы с момента покупки машины, сиденья как новые.

В техническом отношении автомобиль без проблем, подвеска энергоемкая, ничего не гремит, не стучит. Двигатель, АКПП (не DSG, гидротрансформаторная 6-ти ступенчатая коробка переключения передач), подвеска, рулевое управление без нареканий.

На последнем ТО сделано

1) Замена масла в ДВС

2) Фильтры

В общем авто сел и поехал, без доп. вложений! Продаю сам, в услугах салонов и всяких помощниках не нуждаюсь!