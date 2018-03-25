Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий
Описание
Автомобиль в прекрасном состоянии. Без ДТП. Ни одной крашенной детали, машина в родной краске. 2 ключа. Автоматическая функция закрывания стекол с брелка.
Являюсь вторым собственником данного авто, по ПТС 2012 год выпуска, куплена в салоне февраль 2013 г. Своевременное обслуживание. Есть сервисная книга. Пробег оригинальный 88 000 км. Бережная эксплуатация. Чистый не затертый салон. Использутся чехлы с момента покупки машины, сиденья как новые.
В техническом отношении автомобиль без проблем, подвеска энергоемкая, ничего не гремит, не стучит. Двигатель, АКПП (не DSG, гидротрансформаторная 6-ти ступенчатая коробка переключения передач), подвеска, рулевое управление без нареканий.
На последнем ТО сделано
1) Замена масла в ДВС
2) Фильтры
В общем авто сел и поехал, без доп. вложений! Продаю сам, в услугах салонов и всяких помощниках не нуждаюсь!
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