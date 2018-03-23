Skoda Octavia Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 98,5 тыс. км Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Skoda Octavia A5 FL 2012 г.в. Комплектация Ambition с пакетом 2 WR2.

ESP, ассистент подъема в гору, боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова, повторители указателя кузова, бортовой компьютер, две лампы для чтения спереди, датчик дождя, защитные боковые молдинги в цвет кузова, задние электростеклоподьемники с функцией комфортного запирания, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, косметические зеркала в козырьках водителя и переднего пассажира, перчаточный ящик с подсветкой (охлаждаемый), радио Swing, 2 Din, cd, mp3, 8 динамиков, подогрев передних сидений, подушка безопасности водителя и переднего пассажира, подушка безопастности переднего пассажира с функцией отключения, противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, сирена с автономным аккумулятором, ящик под сидением переднего пассажира, противотуманные фары с функцией освещения поворотов, 4-х спицевое кожаное рулевое колесо, передний подлокотник jumbo box, аудиоразъем, задний парктроник, круиз контроль, климат-контроль двухзонный, охлаждаемый подлокотник. Все ТО проводились у дилера. Салон-ткань. На 90 тыс. км произвёл замену цепи ГРМ, фильтра, масло.