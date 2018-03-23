Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 98,5 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
Skoda Octavia A5 FL 2012 г.в. Комплектация Ambition с пакетом 2 WR2.
ESP, ассистент подъема в гору, боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова, повторители указателя кузова, бортовой компьютер, две лампы для чтения спереди, датчик дождя, защитные боковые молдинги в цвет кузова, задние электростеклоподьемники с функцией комфортного запирания, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, косметические зеркала в козырьках водителя и переднего пассажира, перчаточный ящик с подсветкой (охлаждаемый), радио Swing, 2 Din, cd, mp3, 8 динамиков, подогрев передних сидений, подушка безопасности водителя и переднего пассажира, подушка безопастности переднего пассажира с функцией отключения, противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, сирена с автономным аккумулятором, ящик под сидением переднего пассажира, противотуманные фары с функцией освещения поворотов, 4-х спицевое кожаное рулевое колесо, передний подлокотник jumbo box, аудиоразъем, задний парктроник, круиз контроль, климат-контроль двухзонный, охлаждаемый подлокотник. Все ТО проводились у дилера. Салон-ткань. На 90 тыс. км произвёл замену цепи ГРМ, фильтра, масло.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Skoda Octavia
Авто, похожие на Skoda Octavia
Volkswagen Passat CC
Подержанная, пробег 117 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар