Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 98,5 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Skoda Octavia A5 FL 2012 г.в. Комплектация Ambition с пакетом 2 WR2.
ESP, ассистент подъема в гору, боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова, повторители указателя кузова, бортовой компьютер, две лампы для чтения спереди, датчик дождя, защитные боковые молдинги в цвет кузова, задние электростеклоподьемники с функцией комфортного запирания, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, косметические зеркала в козырьках водителя и переднего пассажира, перчаточный ящик с подсветкой (охлаждаемый), радио Swing, 2 Din, cd, mp3, 8 динамиков, подогрев передних сидений, подушка безопасности водителя и переднего пассажира, подушка безопастности переднего пассажира с функцией отключения, противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, сирена с автономным аккумулятором, ящик под сидением переднего пассажира, противотуманные фары с функцией освещения поворотов, 4-х спицевое кожаное рулевое колесо, передний подлокотник jumbo box, аудиоразъем, задний парктроник, круиз контроль, климат-контроль двухзонный, охлаждаемый подлокотник. Все ТО проводились у дилера. Салон-ткань. На 90 тыс. км произвёл замену цепи ГРМ, фильтра, масло.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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