Skoda Octavia Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 132,7 тыс. км Цена: 710 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863) 309-11-73

Описание

Hockey Edition, кузов в заводской краске, передняя часть в бронепленке, 2 комплекта резины. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.