Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 515 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Лифтбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: эдуард
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
хорошее состояние машина обслужена грм стойки ,хозяин
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