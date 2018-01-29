Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2010

Пробег: 146 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр Сергеевич

Телефон:

Описание

Автомобиль после не значительного ДТП на фото видно! 9000 км назад было заменено сцепление вместе с маховиком! Два ключа имеется сервисная книжка! Автомобилем владею более 1,5 лет! Вопросы по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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