Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2010
Пробег: 146 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр Сергеевич
Телефон:
Описание
Автомобиль после не значительного ДТП на фото видно! 9000 км назад было заменено сцепление вместе с маховиком! Два ключа имеется сервисная книжка! Автомобилем владею более 1,5 лет! Вопросы по телефону!
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