Skoda Octavia Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: битая Год выпуска: 2010 Пробег: 146 тыс. км Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Сергеевич Телефон:

Описание

Автомобиль после не значительного ДТП на фото видно! 9000 км назад было заменено сцепление вместе с маховиком! Два ключа имеется сервисная книжка! Автомобилем владею более 1,5 лет! Вопросы по телефону!