Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 88,5 тыс. км
Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии. В ДТП не был, но есть крашеные детали. Заменено масло в двигателе, в КПП, в мехатронике. Установлено новое лобовое стекло.На лето диски 17 дюймов, дизайн Rotor, на зиму заводские 16 дюймов. Торг, обмен.
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