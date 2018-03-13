Skoda Octavia Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 88,5 тыс. км Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. В ДТП не был, но есть крашеные детали. Заменено масло в двигателе, в КПП, в мехатронике. Установлено новое лобовое стекло.На лето диски 17 дюймов, дизайн Rotor, на зиму заводские 16 дюймов. Торг, обмен.