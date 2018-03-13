Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 88,5 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. В ДТП не был, но есть крашеные детали. Заменено масло в двигателе, в КПП, в мехатронике. Установлено новое лобовое стекло.На лето диски 17 дюймов, дизайн Rotor, на зиму заводские 16 дюймов. Торг, обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Skoda Octavia

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 79,1 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

470 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

800 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 69,138 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

860 тыс. руб.

Авто, похожие на Skoda Octavia

Skoda Superb

Подержанная, пробег 117 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

579 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 67 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

748 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

475 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале