Skoda Octavia Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 93 тыс. км Цена: 659 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продается Шкода Октавия, из салона выехала в октябре 2013 года, я второй хозяин приобретал её у родственника, можно сказать что машина была в одной семье, машина в идеальном состоянии, в салоне никогда не курили, продаю в связи с решением жилищного вопроса, перекупам просьба не беспокоить, очень экономичная, резвая и комфортабельная машина. Установлена спутниковая сигнализация с автозапуском. Я хозяин.