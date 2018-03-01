Skoda Octavia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 659 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продается Шкода Октавия, из салона выехала в октябре 2013 года, я второй хозяин приобретал её у родственника, можно сказать что машина была в одной семье, машина в идеальном состоянии, в салоне никогда не курили, продаю в связи с решением жилищного вопроса, перекупам просьба не беспокоить, очень экономичная, резвая и комфортабельная машина. Установлена спутниковая сигнализация с автозапуском. Я хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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