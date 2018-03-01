Skoda Octavia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 659 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Продается Шкода Октавия, из салона выехала в октябре 2013 года, я второй хозяин приобретал её у родственника, можно сказать что машина была в одной семье, машина в идеальном состоянии, в салоне никогда не курили, продаю в связи с решением жилищного вопроса, перекупам просьба не беспокоить, очень экономичная, резвая и комфортабельная машина. Установлена спутниковая сигнализация с автозапуском. Я хозяин.
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